Liga Narodów siatkarzy 2022. Polacy po niemrawym początku z Chinami sięgnęli po pewne trzy punkty ZDJĘCIA

Liga Narodów siatkarzy 2022 Polska - Chiny 7.07.2022

Po zaskakująco słabej postawie przeciwko reprezentacji Iranu i przegranej 2:3, w czwartek, 7 lipca 2022 roku reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn w Ergo Arenie podjęła Chiny. Selekcjoner Nikola Grbić zdecydował się na zupełnie nowy skład wyjściowy. W porównaniu do meczu z Iranem ostał się jedynie środkowy Jakub Kochanowski. Mówiąc wprost na drużynę z Państwa Środka wyszła Polska B.

W trzecim etapie tegorocznej Ligi Narodów (wcześniej była Ottawa i Sofia) nasza drużyna narodowa ma się przede wszystkim zgrywać. Decyzje Grbicia, który ciągle rotuje, nikogo więc nie dziwią. W tym sezonie najważniejsze są sierpniowo-wrześniowe mistrzostwa świata. Ciągła rotacja składem ma jednak przełożenie na wyniki, o czym mogli przekonać się na początku czwartkowego meczu kibice. Biało-czerwoni zaczęli z Chińczykami niemrawo, przegrywając 6:12. Przy stanie 12:17 selekcjoner zdecydował się więc wprowadzić na rozegranie Marcina Janusza. To nie dało oczekiwanego efektu, ale z minuty na minutę nasi siatkarze zaczęli grać tak, jak nas do tego przyzwyczaili. Przy stanie 22:24 w pole zagrywki wszedł Tomasz Fornal i cztery razy spisał się znakomicie. To dzięki jego akcjom (zaliczono mu 5 asów serwisowych) udało się tę partię wygrać.