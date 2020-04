Likwidacja kolejnych obostrzeń? Od kiedy będą otwarte galerie handlowe i hotele? Konferencja premiera Morawieckiego na żywo 29.04.2020

- Przedmiotem dyskusji było wczoraj, czy nie przenieść niektórych elementów z trzeciego etapu znoszenia obostrzeń do drugiego - na antenie radiowej Jedynki przyznał rzecznik rządu Piotr Müller. - Dzisiaj zostanie to ogłoszone.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dłużej niż do 3 maja. Do kiedy?

2 etap odmrożenia gospodarki. Co się może zmienić?

Drugi z etapów ma znieść obostrzenia zakładające m.in. otwarcie hoteli i niektórych instytucji kultury, w tym muzeów, bibliotek i galerii sztuki, a także otwarcie sklepów budowlanych w weekendy.

Müller podkreślił też, że chociaż liczba zachorowań w kraju nadal ma tendencję wzrostową, to rosną one w sposób, który pozwala na objęcie opieką chorych przez służbę zdrowia. To warunek dalszego znoszenia kolejnych restrykcji.