Listopad 2021 w Gdańsku: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2021

Antoni Pawlak, Mikołaj Trzaska, Tomasz Gregorczyk, Janusz Jabłoński i Paweł Huelle oraz Ida Czaja to tegoroczni laureaci nagrody Wiatr od Morza.

Za nami trzecia już edycja organizowanego przez Gdański Urząd Pracy Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów. We wtorek, 26.10.2001 r., w AmberExpo na gości czekało wiele atrakcji - w ramach sześciu stref tematycznych odbyły się spotkania z ekspertami m.in. od prawa pracy i ZUS. Była sekcja mody i urody, zdrowego stylu życia, kulinarna... „Dziennik Bałtycki”, jako patron medialny wydarzenia, przygotował prelekcję pt. „Senior w mediach społecznościowych”.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Gdańska. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W dalszym ciągu trwają poszukiwania zaginionego lekarza Michała Kąkola, którego ostatni raz widziano w sobotę, 16 października 2021 roku na ul. Łokietka w Sopocie. Równolegle do poszukiwań swoją pracę rozpoczęła także Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

Do 22 października 2021 r. trwało przyjmowanie zdjęć na konkurs "Moje Stogi". Redakcyjne jury z ponad 300 zdjęć, które do nas dotarły, wybrało trzech zwycięzców.

Jaśkowa Dolina to jedna z najpiękniejszych ulic w całym Trójmieście. To przy niej znajdują się cudownie odrestaurowane wille i stary Teatr Leśny. Pomimo, że okolica nie potrzebuje żadnych ozdób, aby niezmiennie zachwycać turystów i mieszkańców, co roku w okresie jesienno-zimowym właściciele domów przystrajają swoje nieruchomości. Wśród nich jest willa, która zawsze wyróżnia się wyjątkowymi dekoracjami... W 2021 nie jest inaczej!

To była wyjątkowa gratka dla wszystkich miłośników kotów. W niedzielę 24.10.2021 w Galerii Metropolia odbyła się urodzinowa edycja Wystawy Kotów. Była to nie tylko wspaniała okazja do spotkania z kilkudziesięcioma pięknymi i różnorodnymi kotami, ale także możliwość z korzystania z porad kocich specjalistów dotyczących pielęgnacji, zdrowia i nawyków czworonożnych pupili.

Podczas trwania wystawy odbył się konkurs na najładniejszego kota oraz najładniejszy miot, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.