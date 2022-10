Listopadowa akcja Movember. Mężczyzno, wywiń się rakowi! Czym jest akcja Movember? Darmowe badania w listopadzie

Akcja Movember - czym jest? O co chodzi z Movember?

Kampania swoją nazwę zawdzięcza zbiciu dwóch angielskich słów w jedno: moustache (wąsy) i november (listopad). Akcja sięga historią do początku XXI wieku, kiedy to dwóch australijskich przyjaciół chciało propagować zapuszczanie wąsów. Urządzili zawody, kto zapuścił najbardziej okazałego wąsa w ciągu miesiąca, wygrywał. Każdy kto chciał przystąpić do rywalizacji, musiał wpłacić 10 dolarów. Zebraną sumę przekazali fundacji zajmującej się organizowaniem badań nad rakiem prostaty. Tak właśnie w szybki sposób narodziła się i rozpowszechniła akcja propagująca badania profilaktyczne wśród mężczyzn. W 2014 roku oficjalnie przywędrowała do Polski, wtedy to założono oddział Movember Polska.