Listy miłosne Lucyny Legut wydane w książce „Ptak srebrnopióry”. „Znów nic nie jem z tęsknoty. Tylko parówki i 22 lipca w czekoladzie”

Listy miłosne Lucyny Legut wydane w książce „Ptak srebrnopióry”

Ptak srebrnopióry... Tak go nazywała. Ptak? Dlaczego właściwie ptak? Skąd to się wzięło? Opowiadała, że w czasie, gdy bardzo go kochała, nadała mu trzy imiona: Detko, Peńki i Ptak właśnie. Detko – wywodziło się od „dziecko”, tak mówiła o nim matka. Peńki, jak pisała, sięgało rodowodem złotej rybki. Rybka, zdrobniale rybeńka, „w mnogości szczęścia” używane w liczbie mnogiej „rybeńki”, co z kolei, nie wiedzieć czemu, może z nadmiaru czułości, przechodziło w „Peńki”. A Ptak?

„Jeśli ukochany człowiek ma być ptakiem” – pisała – „to jasne, że nie zwyczajnym, tylko srebrnopiórym. Srebrne pióra zostawiało się w pamięci i otrzymywaliśmy w skrócie Ptaka”.

I ona była nazywana przez ukochanego Ptakiem, choć po latach nie pamiętała już, czy aby na pewno srebrnopiórym?