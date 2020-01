Lodowiska na Pomorzu 2020 [adresy, godziny, cennik]

Od poniedziałku do piątku z lodowiska mogą korzystać również grupy zorganizowane. Przewidziane dla nich godziny jazdy to: 8:30, 10.00, 11.30 i 13.00. Wówczas jednak musi zebrać się minimum 30 osób. Trzeba także dokonać wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 58 341 69 64 lub mailowo na adres: lodowisko@scenamuzyczna.pl.

W Tczewie kryta ślizgawka jest największą atrakcją ferii. Od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież mogą za darmo korzystać z tafli w godz. 9-10 (jazda dowolna) oraz w godz. 10.30-12 (zajęcia z animatorami). Lodowisko czynne jest do godz. 21.30.

Dzieci do 14 lat za wejście od poniedziałku do piątku płacą 3 zł, a w weekendy i święta - 4 zł. Bilet wstępu dla dorosłych kosztuje w tygodniu 7 zł, a w weekendy - 8 zł.

Z atrakcji, jakie oferują pomorskie lodowiska można korzystać nawet wtedy, gdy nie posiada się własnego sprzętu. Wypożyczenie łyżew w Gdańsku, na ślizgawce na Placu Zebrań Ludowych kosztuje 10 zł (w cenę wliczone jest także ostrzenie). W hali Olivia w Gdańsku za wypożyczenie łyżew zapłacimy 10 zł, za ostrzenie - 8 zł, za wypożyczenie chodzika - 10 zł, a kasku - 5 zł. Za darmo sprzęt udostępniony nam zostanie z kolei na lodowisku w Galerii Morena w Gdańsku. W Sopocie zarówno wypożyczenie łyżew, kasku i podpórki dla dzieci do nauki jazdy, jak i ostrzenie sprzętu to koszt rzędu 8 zł. W Gdyni ceny kształtują się następująco: wypożyczenie łyżew - 10 zł, ostrzenie - 5 zł, wypożyczenie kasku - 1 zł. Jeszcze taniej jest poza Trójmiastem. Za wypożyczenie łyżew zapłacimy w Redzie 5 zł, w Wejherowie - 7 zł, w Człuchowie - 8 zł (dorośli) i 4 zł (dzieci i młodzież), a w Tczewie - 3 zł.

Do wypożyczenia nie musisz mieć dowodu

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały, że w wypożyczalniach sprzętu wciąż żąda się od klientów pozostawienia w zastaw dowodu osobistego. Prezes UODO przypomina: to niezgodne z prawem! I dodaje, by nie tylko nie pozostawiać w wypożyczalniach dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy czy legitymacji, ale też nie godzić się na ich kopiowanie. Pozostawiony bez kontroli dokument lub co gorsza - skopiowany - może posłużyć złodziejowi do kradzieży tożsamości i zaciągnięcia kredytu na nasze dane. Pamiętajmy, że od lipca 2019 r., zgodnie z Ustawą o dokumentach publicznych, firmy nie mogą już kopiować naszych dokumentów, jeśli nie jest to prawnie uzasadnione. Dodatkowo w sukurs przychodzi nam RODO: w dowodzie osobistym jest bowiem m.in. nazwisko, imię, PESEL, data i miejsce urodzenia czyli dane