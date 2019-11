Łódź pozdrawia Trójmiasto. Rajtuzy Trójmiejskie wchodzą na rynek. Na nogach Żuraw, Neptun, Dar Pomorza [zdjęcia]

To oryginalne pozdrowienie wybrzmiewa z resztą także na stronie internetowej marki gdzie napisano: „Prosto z Łodzi, ale tej w centrum Polski, przypływamy do Was razem z Rajtuzami Trójmiejskimi. Niech na Waszych nogach spotkają się Żuraw, Neptun, Dar Pomorza i najsłynniejszy polski pomost! Gdańsk, Sopot i Gdynię pozdrawiamy z włókienniczej stolicy kraju!”.

- Region łódzki jest prawdziwym zagłębiem pończoszniczym. Naszą fabrykę, jedną z największych w kraju, co miesiąc opuszczają 2 miliony par rajstop i pończoch, które są eksportowane do ponad 50 krajów na świecie. Nie zapominamy jednak o naszej łódzkiej tożsamości, podkreślamy ją na każdym kroku zarówno w codziennej pracy, jak i w komunikacji. Pomysł na rajstopy dedykowane kolejnym miastom i regionom jest tego naturalną konsekwencją – mówi Sebastian Krajda, marketing manager Gabrielli. . – Rajtuzy Trójmiejskie są takim naszym kreatywnym, nieco żartobliwym, pozdrowieniem z Łodzi dla Trójmiasta .

Nie tylko Trójmiasto

Rajtuzy Trójmiejskie to nie pierwszy wzór inspirowany szczególnym rejonem kraju od tej marki.

– Jesteśmy przywiązani do historii i tożsamości Łodzi – dawnej stolicy włókienniczej kraju. By to podkreślić, inspirowane kolejnymi regionami i miastami projekty, sygnujemy symboliczną nazwą marki, jako „Łódzka Fabryka Rajstop Gabriella” a wszystkie produkty, które w jej ramach powstają nazywamy Rajtuzami Lokalnymi – mówi Sebastian Krajda. - W grudniu 2015 roku firma stworzyła pierwszy lokalny produkt – Rajtuzy z Miasta Łodzi. Rajstopy mające formę zakolanówki, przedstawiały najważniejsze zabytki miasta.

W marcu 2016 roku do sprzedaży trafiły Rajtuzy Fabryczne – cienkie, z motywem drobnej, dymiącej fabryczki, a równo rok po nich, Rajtuzy Awangardowe, inspirowane twórczością Władysława Strzemińskiego.

W listopadzie 2016 roku Rajtuzy Stołeczne w formie zakolanówki, na których zestawiono ze sobą popularne elementy miejskiego krajobrazu – Pałac Kultury i Nauki, pomnik Syrenki oraz Wisłę podbiły Warszawę.

W październiku 2017 roku na rynek śląski trafiły Rajtuzy Ślońskie.

Po tym projekcie Gabriella wypuściła na rynek kolejny produkt inspirowany Łodzią, czyli Rajtuzy Miastowe. Jesienią 2018 roku premierę miały Rajtuzy Krakowskie. To model, którego zakolanówkę zdobił Smok Wawelski, Sukiennice, Kościół Mariacki i Wisła.