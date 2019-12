Lokalna etykieta w globalnych czasach

OKI wyróżnia się na rynku rozwiązań druku nie tylko głowicami LED czy bezwzględną dominacją w segmencie formatu A3. OKI oferuje również drukarki etykiet, których znaczenie doceniają sprzedawcy i lokalni producenci. Dzięki rozwiązaniom OKI tacy dostawcy mogą śmiało konkurować z globalnym rynkiem.

Jakie znaczenie ma etykieta w życiu, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Jak wiadomo, etykieta to zbiór norm zachowania. Choć porównanie z etykietą jaką widzimy na każdym produkcie sklepowym wydaje się być bardzo odległe, to jednak ma jeden wspólny mianownik. W obu przypadkach choć jej obecność jest oczywista, to nie zawsze jest najwyższej próby i w obu warto podnosić poprzeczkę. Jeśli chodzi o etykiety produktów – to proste. Etykieta – klucz do sukcesu Drugie podobieństwo między oboma znaczeniami słowa etykieta jest takie, że ma ona kluczowe znaczenie. O tym, do czego służy etykieta można napisać z pewnością wiele długich artykułów. Na potrzeby naszego skupimy się na znaczeniu etykiety w dzisiejszym handlu. Choć najprawdopodobniej nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak kluczowe znaczenie ma etykieta na produkcie. Tak pod względem treści, jak i jakości wydruku. Dawno bowiem minęły czasy, gdy wystarczyło, by produkt był konkurencyjny pod względem ceny czy jakości. Dziś musi również wzorowo się prezentować. Spełnić ten warunek jest tym trudniej, im bardziej świat lokalnej produkcji i lokalnego handlu jest zdominowany przez rozwiązania globalne.

Duży może więcej Bardzo trudno jest konkurować w tej dyscyplinie z dużymi sieciami detalicznymi czy dużymi producentami, którzy doskonale zdają sobie sprawę z wagi mechanizmu opisanego w starym przysłowiu: „jak cię widzą, tak cię piszą” i inwestują duże środki w wizualne aspekty sprzedawanych produktów. Trzeba zaznaczyć, że w ich przypadku korzystanie z profesjonalnych usług drukarskich wcale nie jest drogie. Zaprojektowanie i wydrukowanie etykiety, która będzie powielana w dziesiątkach czy setkach tysięcy sztuk - w przeliczeniu na pojedynczy produkt, nie jest kosztowne. Lokalna etykieta Co innego w przypadku lokalnego dostawcy czy sklepu. Jeśli trzeba wyprodukować kilkanaście etykiet dziennie – można próbować podołać temu zadaniu przy użyciu zwykłej drukarki, choć zwykle trudno będzie uzyskać pożądaną jakość. Jeśli potrzeba kilku czy kilkunastu tysięcy – taka skala wymusza skorzystanie z usług drukarskich. Ale co jeśli lokalny dostawca warzy kilkadziesiąt lub kilkaset butelek piwa dziennie w swojej małej manufakturze? Albo jeśli produkuje kilkanaście rodzajów sera i potrzebuje krótkich serii etykiet w niewielkich ilościach? Za dużo na drukarkę, za mało na drukarnię.

W takich właśnie przypadkach nieocenionym rozwiązaniem jest inwestycja w drukarkę etykiet. Taką jak np. najnowszy produkt OKI Pro 1050. Oki Pro 1040 i Pro 1050 dla lokalnego biznesu Do niedawna na rynku brakowało drukarki, która mogłaby konkurować pod względem jakości z rozwiązaniami profesjonalnymi. Seria drukarek OKI Pro 1040 i Pro 1050 to nowy wymiar lokalnej etykiety. To jakość, której nie powstydziłoby się jakiekolwiek profesjonalne rozwiązanie. Dowód? Odbiorcami tych urządzeń są nie tylko handlowcy detaliczni czy lokalni producenci ale… również profesjonalne firmy świadczące usługi cyfrowego druku. Trudno chyba o lepszą rekomendację dla sprzętu i potwierdzenie opinii, że lokalnemu czy amatorskiemu produktowi może on pomóc nadać profesjonalny sznyt. OKI Pro 1040 lub Pro 1050 wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu dla każdego typu przedsięwzięcia handlowego czy produkcyjnego. Mogą to być lokalne browary, masarnie, mleczarnie, sklepy spożywcze czy specjalistyczne, takie jak ogrodnicze, modelarskie, meblarskie – przykłady można mnożyć. Trochę techniki W urządzeniach z serii OKI Pro 1040 i Pro 1050 zastosowano wszystkie najnowsze osiągnięcia z dziedziny druku laserowego. To połączenie cyfrowej technologii LED z innowacyjną formułą suchego tonera, dzięki czemu kolory są jeszcze bardziej żywe. W OKI Pro 1050 zastosowano unikalną opcję piątego, białego tonera co zwiększa elastyczność przy projektowaniu i wykonywaniu etykiet na przezroczystych materiałach. Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego wydruku za pomocą 5 listew LED pozwala tworzyć etykiety odporne na działanie czynników zewnętrznych takich jak woda czy promienie UV. Przy użyciu OKI Pro 1050 można drukować na zwykłym i błyszczącym papierze, folii i papierze syntetycznym o grubości nawet do ćwierć milimetra.

Wartość pierwotna w cieniu dodanych Warto dodać, że posiadanie własnego urządzenia drukującego profesjonalne etykiety, to nie tylko trudne do policzenia bezpośrednie korzyści wynikające z posiadania wzorowej kropki nad „i” na produkcie. To możliwość stworzenia dowolnej etykiety i natychmiastowego jej wydruku, bez czekania na realizację zamówienia w drukarni. Taka oszczędność czasu jest również tak niepoliczalną materialnie, co pożądaną wartością. To możliwość eksperymentowania, co jest bardzo ważne, bo nie zawsze to, co wygląda dobrze na projekcie wygląda równie dobrze na produkcie. A eksperymentowanie może również obudzić we właścicielu żyłkę grafika czy artysty, dla którego przygotowanie etykiety przekształci się z obowiązku w pasję? Oczywiście to wszystko dodatki do wartości pierwotnej, jaką są długofalowe oszczędności wynikające z posiadania własnej profesjonalnej drukarki etykiet.

