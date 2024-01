Lokalne Grupy Działania na Pomorzu otrzymają setki milionów złotych z Unii Europejskiej na projekty w obszarach wiejskich

Podpisy wraz z reprezentantami LGD na dokumencie mającym umożliwić lepszy rozwój obszarów wiejskich w regionie złożyli dziś Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i jego zastępca Wiesław Byczkowski.

Dzięki temu porozumieniu do skutku dojść mają setki nowych projektów, m.in. kulturalnych, związanych z aktywizacją zawodową i turystyką. Wsparcie finansowe realizowane będzie w ramach nowego, unijnego instrumentu, tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

– Widzimy, jak wielkie jest znaczenie takich projektów i jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój małych ojczyzn - podkreśla Mieczysław Struk. - Dlatego, po raz pierwszy, zarząd województwa zdecydował o przeznaczeniu środków „programu regionalnego” na RLKS. Mówiąc wprost, to lokalne społeczności będą decydowały na jakie zadania, oczywiście w ramach ogólnych zasad wdrażania funduszy, przeznaczyć środki unijne. Wielofunduszowy instrument RLKS to dla nas wszystkich nowe wyzwanie. Podejmujemy je wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania. Czeka nas ogrom pracy. Ale jestem przekonany, że środki zostaną wydane na oczekiwane, lokalne zadania oraz że będą impulsem do rozwoju lokalnych wspólnot.