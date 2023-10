LOT zapowiada nowe połączenia z Europą, Azją i Ameryką. Gdzie polecimy? Na liście 26 miast, w tym turystyczne hity

LOT przedstawił strategię rozwoju do 2028 r. Turyści mają na co czekać

LOT przedstawił strategię rozwoju do 2028 r. Turyści mają na co czekać

Dla turystów jednak najbardziej interesujące są zapowiedzi nowych kierunków, do których LOT zamierza zabrać pasażerów w najbliższym czasie. Jakie nowe miejsca znalazły się na liście LOT? Gdzie będziemy mogli polecieć już niebawem? Możliwości jest sporo.

W czwartek 5 października 2023 r. odbyła się konferencja PLL LOT, w czasie której prezes spółki Michał Fijoł przedstawił strategię rozwoju przewoźnika na lata 2024-2028. Plan jest ambitny: zakłada zwiększenie floty do 110 maszyn, przewożenie do 17 milionów pasażerów rocznie i uzyskanie łącznego zysku w ciągu 5 lat na poziomie 2,5 miliarda złotych.

Nowe połączenia PLL LOT. 14 miast Europy na liście

Prezes spółki Michał Fijoł zapowiedział, że w ramach nowej strategii LOT chce do 2028 r. uruchomić 20 nowych połączeń lotniczych z Polski do Europy i całego świata. Lista jest na razie płynna; zawiera ok. 50 miast i daje spółce swobodę wyboru, które konkretnie kierunki zostaną rzeczywiście otwarte.