Lotnisko: kontrola bezpieczeństwa bez stresu i kolejek? W 2023 r. może nas czekać rewolucja technologii i komfortu podróży

Skanery jak w szpitalu ułatwią kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach

Nowe skanery bezpieczeństwa, które mają zawitać do kilku lotnisk Europy w nadchodzącym 2023 r., być może doprowadzą do długo oczekiwanych zmian w protokołach bezpieczeństwa. Czego nie mogli wymóc pasażerowie samolotów w swoich skargach i narzekaniach, to może uda się osiągnąć dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii.

Nowe skanery działają jak prześwietlenie w szpitalu: wykonują tomografię komputerową bagaży podręcznych, dając trójwymiarowy obraz ich zawartości, który następnie można dowolnie obracać i przybliżać. To rewolucja w porównaniu z prostym dwuwymiarowym obrazem, dawanym przez większość używanych obecnie lotniskowych skanerów, opierających się na technologii promieni roentgena.

Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku jest często stresująca dla turystów. Konieczność wyjmowania z bagażu podręcznego elektroniki i płynów wydłuża cały proces i tworzy kolejki. Marzena Bugala-Astaszow / Polska Press / zdjęcie ilustracyjne

