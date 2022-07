Lotnisko w Gdańsku na drzwiach od toalety “promuje” Muzeum II Wojny Światowej

Jak przypomina portal wybrzeze24.pl, który o całej sprawie poinformował jako pierwszy: kodeks etyki reklamy nie pozwala na realizowanie reklam w sposób, który naraża na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym.

Władze lotniska jednak nie widzą problemu.

– Zwykle pierwszy kontakt pasażera zagranicznego z danym krajem następuje w toalecie na lotnisku. Niczego w nich nie reklamujemy. Pokazujemy przyjezdnym, do jakiego pięknego kraju i regionu przyjechali. Pasażer przylatujący do Gdańska może się dowiedzieć, że dla przykładu może zwiedzić Hevelianum czy Europejskie Centrum Solidarności, a w Sopocie molo czy Operę Leśną. Toaleta jest miejscem często odwiedzanym, tak samo dobrym do przekazywania i czerpania informacji, jak każde inne – tłumaczy Agnieszka Michajłow, rzecznik prasowy portu lotniczego w Rębiechowie.