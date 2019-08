Lotos Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow. Niesamowite widowisko na niebie i ziemi. Pokazy obejrzeć ma trzysta tysięcy osób! 16.08.2019

Saudyjczycy, którzy przylecieli do Gdyni sześcioma myśliwcami BAE Hawk, po drodze dwukrotnie je tankując, już dziś zrobili niespodziankę mieszkańcom Warszawy. Postanowili polecieć do stolicy i zaprezentować na niebie biało-czerwoną flagę ze smug dymu.

Widowisko trwało będzie od piątku do niedzieli nad plażą w Śródmieściu, a także na lotnisku na granicy z Kosakowem. Publiczność zobaczy m.in. jedyne w tym roku w Europie podniebne popisy światowej sławy grupy lotniczej Saudi Hawks Acrobatic.

Lotos Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow. Atrakcje dla każdego

Będzie to jedna z setek atrakcji, jakie czekają na fanów lotnictwa na plaży i lotnisku. W piątek w godz. 19.30-22.30 nad Śródmieściem odbędą się wieczorno-nocne pokazy z udziałem m.in. spadochroniarzy, słynnej grupy akrobatycznej Żelazny oraz The Flying Dragons Team. Będzie to audiowizualne show z projekcjami i laserami, które wszyscy chętni obejrzą za darmo.