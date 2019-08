Lotos Gdynia Aerobaltic 2019 Airshow. Szykuje się niesamowite widowisko na niebie i ziemi. Pokazy obejrzeć ma trzysta tysięcy osób! ZDJĘCIA

Będzie to jedna z setek atrakcji, jakie czekają na fanów lotnictwa na plaży i lotnisku. W piątek w godz. 19.30-22.30 nad Śródmieściem odbędą się wieczorno-nocne pokazy z udziałem m.in. spadochroniarzy, słynnej grupy akrobatycznej Żelazny oraz The Flying Dragons Team. Będzie to audiowizualne show z projekcjami i laserami, które wszyscy chętni obejrzą za darmo.

Saudyjczycy, którzy przylecieli do Gdyni sześcioma myśliwcami BAE Hawk, po drodze dwukrotnie je tankując, już dziś zrobili niespodziankę mieszkańcom Warszawy. Postanowili polecieć do stolicy i zaprezentować na niebie biało-czerwoną flagę ze smug dymu.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie gdyńskimi pokazami w weekend należy spodziewać się utrudnień w ruchu głównie w Śródmieściu, ale także w innych dzielnicach. Organizatorzy widowiska z ramienia spółki Aeropact zalecają wszystkim, którzy tylko mają możliwość, korzystanie z komunikacji miejskiej i nie pchanie się do centrum, czy na lotnisko samochodem. W Śródmieściu i na Kamiennej Górze wyłączone zostaną z ruchu niektóre drogi i parkingi , np. ten przy ul. Zawiszy Czarnego. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na skrzyżowaniach ul. Świętojańskiej i Armii Krajowej, ul. Borchardta i skweru Kościuszki oraz w okolicach placu Grunwaldzkiego. W piątek od godz. 17 aż do północy i w sobotę o godz. 14 do godz. 0.00 na Kamiennej Górze istniała będzie możliwość dojazdu wyłącznie do ulic Kasprowicza, Sędzickiego i Sienkiewicza. Zamknięta dla cyklistów na czas pokazów w Śródmieściu zostanie też droga rowerowa wzdłuż bulwaru Nadmorskiego.

W sobotę i w niedzielę z okolic dworca Gdynia Główna PKP uruchomiona zostanie na lotnisko specjalna linia autobusowa. Pojazdy kursowały będą w godz. 9.15-18 nie rzadziej, niż co dziesięć minut, zatrzymując się na przystankach przy ul. Energetyków, w centrum Obłuża oraz ul. Cechowej, Bosmańskiej, i Zielonej.