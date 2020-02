Loty z Gdańska do Bergamo na razie bez zmian, mimo że we Włoszech stwierdzono ponad 150 przypadków zakażeń koronawirusem

Monterzy wrócili z Chin do Trójmiasta. Nie zostali zbadani

W miniony weekend do Trójmiasta wróciła grupa pracowników, która od kilku miesięcy pracuje w Chinach. To m.in. monterzy pracujący przy instalacjach oczyszczających powietrze na statkach chińskich. W styczniu przewinęło się tam ok. 150 polskich pracowników, w tym część z Pomorza. ...