LPP oraz woshwosh, w ramach akcji Wear Your Story, rozdaje vouchery na naprawy krawieckie!

Wspaniała inicjatywa zainicjowana przez polskiego producenta ubrań w Polsce – LPP. Będą rozdawane vouchery na usługi krawieckie, a wszystko po to, aby dać naszym ubraniom szansę na renowację i nowe życie oraz w pierwszej kolejności, po to aby, krzewić samoświadomość wśród konsumentów odnośnie ekologii. W większości przypadków, ubrania które wyrzucamy, wymagają jedynie niewielkich napraw i nie ma potrzeby wyrzucać je do śmietnika. Taką samoświadomość chce krzewić LPP, właściciel takich marek w Polsce jak: Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp i House. Vouchery będą rozdawane w ramach akcji „Wear Your Story”, oraz drugiej kampanii „Dbaj o ubranie”.

„Polska jest jednym z tych krajów Europy, w którym wskaźnik cyrkularności znajduje się powyżej średniej globalnej i wynosi 10,2%. To dobra, ale niestety wciąż zbyt niska wartość, która oznacza, że 89,8% naszej gospodarki oparta jest na wykorzystaniu surowców pierwotnych. Chcemy uwrażliwić naszych klientów na tę sytuację i rozwinąć w nich nawyk naprawiania odzieży, który mieli nasi rodzice. Jeśli sami nie czują się na siłach by dokonać poprawek krawieckich, zawsze mogą skorzystać z usług lokalnych zakładów. Naszą akcją możemy z jednej strony zmotywować konsumentów do korzystania z usług naprawczych świadczonych przez lokalnych krawców, z drugiej wesprzeć drobne rzemiosło.”

– wyjaśnia Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Współpraca w woshwosh oraz kampania Wear Your Story

„Woshwosh” jest partnerem akcji voucherowej z LPP. Do tej pory woshwosh, zajmowało się w Polsce naprawą i odnową obuwia, natomiast teraz chce się dołączyć do akcji naprawy i odnowy odzieży Polaków. Dzięki współpracy z woshwosh, będą dostępne punkty krawieckie w największych miastach w Polsce, w których można zrealizować voucher od LPP. Będą to miasta: Gdańsk, Warszawa, Kraków, Katowice, Radom, Łódź i Poznań.

Kampania „Wear Your Story”, uczyniła z akcji voucherowej LPP, jedną z kluczowych elementów swojej kampanii. Główną ideą kampanii „Wear Your Story”, jest znaczne zwiększenie świadomości konsumenckiej na temat racjonalnego wykorzystania zasobów oraz relacja konsumenta z zakupionym już produktem, czyli odzieżą, jak i stojąca za tym historia.