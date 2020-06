Lubuskie Morze Martwe - podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach!

W zakwaszonych akwenach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

- Projekt Afryka nawiązuje nazwą do największego jeziora geoparku Łuk Mużakowa - tłumaczy Krzysztof Jersak. - Nurkowanie w nim przypomina podróż w inny świat, na inną planetę.

Nurkowanie w occie Zbiorniki pokopalniane są wypełnione kwaśnymi wodami. To konsekwencje rozkładu pirytu, znajdującego się w pokładach węgla. Wodę zakwasił kwas siarkowy, a odczyn pH wody w jeziorkach wynosi 3-4, co można porównać do soku pomarańczowego, czy octu. W takich warunkach nie mogą żyć ryby, ani rośliny. Jednak kwasowość jezior jest różna. Od tych całkowicie martwych, do mniej zakwaszonych, w których niektóre rośliny dają sobie radę. Brunatny i czerwony kolor niektórych akwenów pochodzi ze związków żelaza. Zobacz niesamowity film Projektu Afryka z jeziora w geoparku Łuk Mużakowa. To odkrywka A kopalni Babina, zbiornik lekko zakwaszony, z głębokością maksymalną 16m.

Zupełnie inny, podwodny świat - Gdy zanurzasz się w gęstwinę lasu, nieraz trudno o drogę - wspomina płetwonurek. - Wreszcie stajesz przed błękitem, lazurem, zielenią lub niebezpieczną krwistą czerwienią. Kolor mówi dużo. Kolorów trzeba słuchać, gdzie zanurkować decyduje piryt oraz jego żelaźni przyjaciele. "Kopalnia Babina - Księżycowy" jeden z ponad 110 zbiorników Łuku Mużakowa to tu powstał pierwszy w Polsce park geodezyjny niesłychane formy i kolory towarzyszą nam wszędzie szczególnie pod wodą. Geneza zbiorników to różne odkrywki, część to zapadliska jeszcze inne zostały po dawnym lodowcu. Z dali obserwuje cię jeleń, Nikogo innego tu dziś nie ma. Woda o smaku owocowym obmywa butlę i maskę. Wkraczasz do innego świata.

Kwaśna woda z czasem zobojętnieje Jeziora powstałe w miejscu wybierania iłów przez kopalnię są mniej rdzawe. Mają barwę niebiesko-szmaragdową, jednak również są zakwaszone. Stopień ich kwaśności jest różny i zależny m.in. od ich wieku. Z czasem kwas obojętnieje, co wykorzystują rośliny, a z czasem zaczną wykorzystywać również zwierzęta.

Turystyka nurkowa w geoparku - W przyszłości, przy współpracy z nadleśnictwem Lipinki Łużyckie oraz instytucji powiatu żarskiego i gminy Łęknica chcielibyśmy stworzyć już jako stowarzyszenie nurków odpowiednie możliwości do rozwoju turystyki nurkowej - wskazuje Krzysztof Jersak. - Potrzebne do tego są chęci oraz ludzie z pasją, zarówno po stronie nurków jak i administracji. Trzeba wyznaczyć parkingi i dojazdy. Zadbać o wygodne wejścia do wody. Kolejnym krokiem ku uciesze nurków może być zdobycie i zatopienie kilku eksponatów. Każdego, kto by chciał wziąć czynny udział w takim przedsięwzięciu, zapraszam do współpracy. Już teraz oferuję moją wiedzę i czas dla chętnych zobaczenia podwodnych zakamarków Łuku Mużakowa. Czytaj również na naszym portalu

Zobacz film Nowej Perspektywy Mateusza Mierzwiaka "Ścieżka geoturystyczna dawan kopalnia Babina - dron dla Ciebie"

