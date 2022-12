Lubuszanka Ela Stróżyńska, finalistka programu MasterChef dzieli się przepisami na święta Bożego Narodzenia 2022

Lubuszanka wywalczyła podium w programie MasterChef

Ela Stróżyńska dzieli się świątecznymi przepisami

Śledzia kroimy w grubą kostkę. Jabłko i cebulę kroimy w drobną kostkę i dodajemy do pokrojonych śledzi. Dodajemy również posiekaną miętę. Do miski dodajemy jogurt, majonez, sól i pieprz, wszystko dokładnie mieszamy i łączymy z resztą składników. Przekładamy do miski.

Do garnka wlewamy mleko, dodajemy cukier oraz masło. Całość ustawiamy na małym ogniu i gotujemy ok. godziny, często mieszając. Po upływie godziny dodajemy 1 łyżkę kakao, wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy kolejne 30 min. bardzo często mieszając. Po kolejnych 30 minutach dodajemy naszą masę makową i gotujemy do zgęstnienia. U mnie to było dodatkowe 30 min. Gdy masa nam zgęstnieje, wylewamy ją do formy i odstawiamy do wystygnięcia. Następnie kroimy w kostkę.