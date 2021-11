Ludowy meteorolog Jerzy Kucharski kontra amerykańskie satelity, czyli jaka będzie zima 2021/22 w Polsce?

„Ludowy” meteorolog jest emerytowanym nauczycielem chojnowskiego liceum. Kocha przyrodę, i uwielbia ją obserwować, bo twierdzi, że jeśli potrafi się ją „czytać” to można wyciągnąć wiele wniosków, zwłaszcza tych dotyczących prognozowania pogody.

- W tym roku zima najprawdopodobniej będzie łagodna i sucha, ponieważ dość obficie spadają igły z drzew – zdradza. - To taki sposób obrony iglaków na wypadek braku wody. Przypomnę tylko, że gdy ma być mokro, to mrówki budują wysokie kopce, by ich nie zalała woda. Cieszy mnie to, że w tym roku przybyło trochę wody w glebie, ale to i tak jest za mało, bo ostatnie trzy lata była dokuczliwa susza.