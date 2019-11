Ludwik z Gdańska znalazł genetycznego bliźniaka! Akcja poszukiwania dawcy szpiku kostnego dla rocznego chłopca zakończyła się sukcesem

- Z ogromną radością informuję, że Ludwik znalazł dawcę zgodnego w 100 proc. Co prawda nie z naszej, gdańskiej akcji, tylko z innego zakątka świata, ale jakie to ma znaczenie – mówi Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miasta w Gdańsku. - A nasza akcja przyniosła niesamowity skutek: udało się zarejestrować 2087 potencjalnych dawców. To rekordowy wynik!

W samym Gdańsku oddanie szpiku zadeklarowało dotychczas ok. 30 tys. mieszkańców. 141 podzieliło się cząstką siebie i uratowało komuś życie.

- Ludwik jest po trzeciej chemii. Ma lepszy okres i dobre wyniki – mówiła 27 października 2019 r. podczas konferencji w urzędzie Agata Wójtowicz-Kania, mama chłopca. - W momentach, gdy nie ma „dołów”, nikt nie powiedziałby, że to chore dziecko. Czeka go jeszcze jedna chemia, a po niej, mam nadzieję, wyjazd do Bydgoszczy na przeszczep. Do tego jednak potrzeba dawcy.

Marzenia gdańszczanki spełniły się. Teraz należy trzymać kciuki za powodzenie kolejnych zabiegów i powrót chłopca do pełni zdrowia.