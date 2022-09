Lukas Kampa dołączył do Trefla Gdańsk, który rozgrywa mecze kontrolne i przygotowuje się do sezonu 2022/2023 Rafał Rusiecki

Lukas Kampa rozegrał cztery mecze w reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata siatkarzy 2022 FIVB.com

Siatkarze Trefla Gdańsk przygotowują się do nowego sezonu PlusLigi, czekając na zawodników występujących w swoich reprezentacjach podczas mistrzostw świata. Pierwszym jest Lukas Kampa, którego reprezentacja Niemiec w 1/8 finału nie sprostała Słowenii. Drugi - Jan Martinez Franchi - z Argentyną będzie na turnieju co najmniej do 8 września 2022 roku.