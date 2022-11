Lukas Kampa z Trefla Gdańsk: W Niemczech piłka nożna to jest inny świat. Liczę, że podczas mundialu kibice będą z nami ROZMOWA

Na początku sezonu z powodu kontuzji straciliście Piotra Orczyka. Za niego gra Mikołaj Sawicki i robi to bardzo dobrze. Jak z pana perspektywy to wygląda? W meczu z Lublinem zasłużenie dostał statuetkę MVP spotkania. To imponujące, jak on serwował (miał cztery asy – przyp.). Wcześniej już wiedzieliśmy, że to potrafi. Znowu pokazał, że jest w stanie zagrać naprawdę mocno. Cieszę się, że ma taką formę w tym momencie. I znowu, oby tak dalej.

Jeszcze niedawno, w czasach pandemicznych, wypełniona hala to było coś, o czym można tylko pomarzyć. Czy to jeszcze robi na was wrażenie?

Zdecydowanie jest różnica między dwa a sześć i pół tysiąca. Nie znaczy to, że kiedy gramy przed dwoma tysiącami widzów, to atmosfera jest zła. Zawsze mam duży szacunek dla ludzi, którzy przychodzą na mecz w środku tygodnia na przykład na godz. 17.30. To nie jest łatwe. Te kilka tysięcy osób na trybunach zawsze dodaje energii.