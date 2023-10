Łukasz Kopeć: "Gwarancja dobrego wyniku Trzeciej Drogi to gwarancja stworzenia demokratycznego rządu"

Bartosz Szmajchel, kandydat do Sejmu RP z list Trzeciej Drogi, mówił o "wielkim" zwycięstwie w wyborach oraz zjednoczeniu się opozycji. Jego zdaniem koalicja z Platformą Obywatelską jest pewna. Ponadto podkreślił, że mimo wyboru między Trzecią Drogą a Koalicją Obywatelską, to głos oddany na Trzecią Drogę jest głosem wspierającym KO.

- Wielka radość dla wszystkich, wygraliśmy te wybory. Pokazaliśmy, jak cała opozycja się zjednoczyła, pokazaliśmy, że jak ktoś nie chcę głosować na jednych, to może na drugich. Ludzie się zmobilizowali, to jest niesamowite, że ludzie zdali sobie sprawę z tego, że kolejne rządy PiS doprowadzą nas do tego, że nie będzie Polski - Bartosz Szmajchel, kandydat do Sejmu RP z okręgu 26.