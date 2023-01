Łukasz Smolarow, dyrektor sportowy Lechii Gdańsk: Nie widzę możliwości, żeby Conrado odszedł. To dla nas ważny zawodnik

Dla Łukasza Smolarowa to jest powrót do Lechii. Wcześniej pracował jako asystent trenera w sztabie Piotra Stokowca, a teraz został dyrektorem do spraw sportu.

Nowy dyrektor wypowiedział się odnośnie kwestii transferów, które zostały przeprowadzone przez klub.

- Cieszę się, że pierwszy transfer został szybko wykonany, bo Kuba Bartkowski był gotowy od pierwszego dnia przygotowań. Wzmocnienie rywalizacji na prawej obronie to była nasza pierwsza potrzeba. David Stec został sam i musiał to dźwignąć. Obaj znają się z rywalizacji w Pogoni, nieźle to dla nich wyglądało, byli użyteczni i oby to samo było w Gdańsku. Z Kevinem Friesenbichlerem nie było zawahania. Ten ruch był potrzebny, bo to zawodnik, który może grać na prawej pomocy, w środku pola i na pozycji numer „dziewięć” – wyjaśnia Smolarow. - Byliśmy zainteresowani Filipe Nascimento z Radomiaka, ale jak szykowaliśmy już mu miejsce na zgrupowaniu w Turcji, to doznał kontuzji, która na dłużej wyklucza go z gry. Było już bardzo blisko. Szkoda, bo mocno by nam załatwił sprawy kadrowe. Możemy spodziewać się kolejnych ruchów do drużyny, bo jest taka potrzeba, ale nie przed pierwszym meczem. Teraz chwila oddechu, ale przyglądamy się sytuacji i nie będziemy działać pochopnie. Potrzebujemy bocznego pomocnika, ale czekamy na zawodnika o określonych umiejętnościach, który spełni nasze oczekiwania.