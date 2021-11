Łukasz Zwoliński: Lepiej raz dostać z liścia 1:5 i się obudzić niż przegrać pięć razy po 0:1. Tomasz Kaczmarek ocenia decyzje kadrowe

Piłkarze biało-zielonych byli źli po meczu. Tylko Łukasz Zwoliński, strzelec gola dla Lechii, miał powody do zadowolenia i nie związane z piłką nożną. Były piłkarz Pogoni nie wyrażał radości po zdobytym golu, a następnie znacząco schował piłkę pod koszulkę. Kibice Pogoni zaczęli skandować "Łukasz Zwoliński".

- Nie cieszyłem się z gola, bo wychowałem się w Pogoni, byłem tutaj od dziecka, więc zrobiłem to przez szacunek. Pokazałem za to coś bardzo ważnego dla mnie, bo moja żona jest w ciąży. Jedyny pozytyw z tego dnia, to że mogłem oznajmić wszystkim, że drugie dziecko jest w drodze - przyznał Łukasz po meczu.

Trener i zawodnicy Lechii podkreślali starą prawdę, że lepiej stracić pięć goli w jednym meczu niż przegrać pięć meczów po 0:1.