Łukasz Zwoliński, piłkarz Lechii Gdańsk: Co z kontraktem? Moje nazwisko jest na „Z” i może dlatego czekam

Znowu zapewniłeś Lechii zwycięstwo.

Zakończyłem rok z bramką, to głupio byłoby inaczej zacząć ten nowy. A tak poważnie, to bardzo się cieszę, bo wiemy jak bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Chcemy jak najszybciej piąć się w górę tabeli i zapewnić sobie spokój. Ogromne brawa dla drużyny. Może momentami wyglądało to jak obrona Częstochowy, ale wiedzieliśmy, że Wisła ma bardzo dobrych piłkarzy w środku pola, luz i komfort ze względu na miejsce w tabeli, a my mieliśmy swój plan. Zostawiliśmy na boisku dużo zdrowia i poświęcenia, a to spowodowało, że na koniec cieszyliśmy się z trzech punktów.