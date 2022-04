Łukasz Zwoliński, piłkarz Lechii Gdańsk: Jak się gra poprawnie 45 minut, to trudno chociaż o punkt na Legii

W pierwszej połowie Lechia dała się mocno zdominować Legii, a drugiej było lepiej i zaczęliście stwarzać okazje bramkowe. Duża była różnica w waszej grze?

Zgadzam się z tym. Przed meczem mówiłem, że chcieliśmy zagrać w Warszawie tak, jak to wyglądało w drugiej połowie tego meczu. Jak się gra dobrze na Łazienkowskiej tylko przez 45 minut, to trudno wywieźć chociażby remis. Jedna dobra połowa to zdecydowanie za mało.

Z czego wynika taka różnica w grze między połowami, bo trudno powiedzieć, żebyśmy się Legii przestraszyli?

Zgadzam się z tym, ale trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo czekaliśmy na ten mecz, po długiej przerwie na kadrze i podchodziliśmy z optymizmem do tego spotkania. Chcieliśmy grać w piłkę. Na pewno czegoś zabrakło nam w pierwszej połowie i jest mi przykro z tego powodu.