Łukasz Zwoliński, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie jestem przyzwyczajony wchodzić z ławki. Chcę grać w pierwszym składzie i dałem jasny sygnał

Wiesz, że to był Twój dwusetny mecz w Ekstraklasie?

Nie, nie wiedziałem. Cieszę się, że po raz kolejny jest jakiś jubileusz i udaje mi się w nim strzelić bramkę. Najważniejszym jubileuszem dla nas jest to, że w końcu wyszliśmy ze strefy spadkowej. Mam nadzieję, że to będzie mocny bodziec do tego, żebyśmy szli w górę tabeli.