Łukasz Zwoliński, piłkarz Lechii Gdańsk: Tym zwycięstwem daliśmy jasną odpowiedź, w którą stronę chcemy iść

Tak, gonię tego pierwszego, ale on cały czas strzela. (śmiech)

Przywiązujesz wagę do takich statystyk?

Dziennikarze są najlepsi w statystykach i to wam zostawiam. My jesteśmy na boisku od wykonywania naszej roboty, a wy od statystyk i tabelek. Jestem na bieżąco ze wszystkim dzięki wam.

W przerwie były gorące słowa?

Mocnych słów nie było. Widać było nerwowość i było trochę niedokładności. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że musimy kontynuować naszą grę i jak strzelimy bramkę, to pewność siebie się pojawi. I to mnie najbardziej cieszy, że po strzeleniu gola nie było bronienia wyniku tylko chcieliśmy iść po kolejne bramki. Pokazaliśmy, że potrafimy i zostawiliśmy serducho na boisku. Dla wszystkich, od Dusana po tych co weszli na boisko, wielkie brawa.