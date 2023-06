Luksusowy hotel kontra wakacje w naturze. Polacy zmieniają swoje upodobania. Jak inflacja wpływa na wakacje Polaków 2023?

Jedna trzecia Polaków deklaruje, że na wyjazd planuje wydać nie więcej niż 1000 złotych na osobę. Jedynie 5 proc. badanych deklarowało, że będzie to więcej niż 5 000 złotych.

Korzystamy także z nieco bardziej ekonomicznych opcji noclegów. Trend ten potwierdzają dane OLX. W maju 2023 nastąpił wzrost zainteresowania obiektami, które można wynająć w całości – takich, w których równocześnie może przebywać większa liczba osób.

Wśród fraz najczęściej wpisywanych przez osoby poszukujące wakacyjnych noclegów w maju znalazły się:

Wakacje to zdecydowanie czas na odpoczynek i relaks, których latem najchętniej poszukujemy niezmiennie nad morzem lub jeziorami. Ale ich gwarancją jest też komfort finansowy. Z naszych danych można wysnuć wniosek, że jednym z takich rozwiązań jest korzystanie z oferty domków letniskowych, czy domów wakacyjnych, których koszty wynajęcia możemy współdzielić z rodziną, czy przyjaciółmi. Dodatkowym atutem takich miejsc jest to, że zazwyczaj znajduje się w nich kuchnia, która umożliwia samodzielne przygotowywanie posiłków, co przynosi kolejne, znaczące, oszczędności – mówi Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX.