Luty 2023 roku w Gdyni pod znakiem dwóch wyjątkowych meczów reprezentacji Polski w rugby. Spotkania z Portugalią i Belgią

Rumunia to wicemistrzowie poprzedniej edycji rozgrywek Rugby Europe Championship. W 2022 roku zwyciężyli w nich Gruzini, co zresztą czynią sukcesywnie od pięciu lat. Nasza drużyna narodowa ma się więc od kogo uczyć. Nikt nie nakłada wielkiej presji na beniaminka w klasie championship. Walijski selekcjoner naszej reprezentacji Chris Hitt będzie miał niewątpliwie duży materiał do analizy.

- Wiadomo, że na boisko wychodzi się po to, żeby wygrać, choć myślę, że nikt z kibiców nie oczekuje, że nagle pojedziemy do Rumunii i ich ogramy. Musimy zbierać doświadczenie. Nigdy nie zrobimy kroku do przodu, jeśli nie będziemy mierzyć się z najlepszymi. Są jakieś głosy, że po co my tam jedziemy, przecież będziemy przegrywać. To bardzo głupie myślenie, żeby nie powiedzieć dosadniej. Musimy się mierzyć z lepszymi i zobaczyć jak to jest. Musimy wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, pójść poziom wyżej. Ciężej trenować, lepiej rozumieć rugby, być lepiej przygotowani taktycznie. A reszta jest do wytrenowania, każdy jest człowiekiem - mówi jeden z liderów naszej kadry Grzegorz Buczek, cytowany na oficjalnej stronie Polskiego Związku Ruby.

- Jeśli miałbym wskazać jeden element, w którym odbiegamy od naszych rywali, jako drużyna złożona z amatorów, to przygotowanie fizyczne. Tempo w jakim toczą się mecze w Championship wymaga doskonałej kondycji, a to element, nad którym możemy pracować. Taki jest właśnie cel zimowych obozów. Wystawić zawodników na duże obciążenia, by w lutym mogli już myśleć tylko o taktyce w pojedynkach z wyżej notowanymi rywalami – przekonywał podczas grudniowego zgrupowania Christian Hitt, trener reprezentacji Polski.