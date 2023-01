Maciej Gajos, kapitan Lechii Gdańsk: Runda jesienna nie była dobra. Teraz musimy jak najszybciej przesunąć się w górę tabeli

Przez mundial ta zima była nietypowa. Trenowaliście po skończonej jesieni w listopadzie, potem była przerwa i kolejny powrót do treningów i już bezpośrednich przygotowań do rundy rewanżowej.

To nie miało dla nas większego znaczenia. Po ostatnim meczu rundy graliśmy jeszcze zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Po nim zostaliśmy jeszcze dwa tygodnie w Gdańsku. Taki był plan od początku, a trenerzy wiedzą, co robią. Potem mieliśmy miesiąc wolnego, ale każdy dostał rozpiskę z indywidualnymi treningami do wykonania w tym okresie. Pracy indywidualnej było sporo, ponieważ wiedzieliśmy, że po powrocie do zajęć nie będzie już dużo czasu do startu rozgrywek ligowych. Po powrocie spędziliśmy kilka dni w Cetniewie, a potem polecieliśmy na zgrupowanie do Turcji. Mikrocykl przed pierwszym meczem ligowym mieliśmy już w Gdańsku.

Czy trzy przegrane sparingi w Turcji to jest powód do niepokoju?