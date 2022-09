Maciej Gajos, piłkarz Lechii Gdańsk po meczu z Jagiellonią Białystok: Cel główny nie został zrealizowany, bo nie mamy trzech punktów

Trener Maciej Kalkowski powiedział, że dał Ci opaskę kapitana, bo jesteś spokojny i zrównoważony.

Trener powiedział, że taka była decyzja na ten mecz i zobaczymy co przyniesie kolejny tydzień. W naszej sytuacji to temat ważny, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli. I każdy – bez względu na to, kto jest kapitanem, bo powinno ich być ponad 20 – musi mieć odpowiedzialność, żebyśmy wyszli z miejsca, w którym jesteśmy.

W klubie mówili, że niektórym osobom ciążyła opaska kapitana. A Tobie?

Nie przechylało mnie na bok, aż taka ciężka nie była. A podczas meczu o tym się nie myśli, tylko skupiam się na swoich zadaniach i robię rzeczy, na które mam wpływ. Trzeba robić swoje na boisku.