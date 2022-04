Maciej Gajos, piłkarz Lechii Gdańsk: Trener Piotr Stokowiec na pewno nas dobrze zna, ale chcemy wrócić z trzema punktami

Od dziesięciu sezonów każdy kończysz ze strzelonym golem, a z Wartą zagrałeś mecz numer 300 w Ekstraklasie. Zostałeś trochę w cieniu Flavio Paixao?

Rekordy Flavio na pewno były ważniejsze. Tak się złożyło, że ustanowił je w moim meczu numer 300 w Ekstraklasie. Mały cel zrealizowałem, ale nie chcę iść dalej i nie zamierzam się na tym zatrzymać.

Twoje rekordy wzbudzają u Ciebie myśl, że coś znaczysz w Ekstraklasie?

Jeśli mam być szczery, to o golach w dziesięciu kolejnych sezonach dopiero teraz się dowiedziałem. Nie śledzę tak tego. Mecz numer 300 w jakimś stopniu zapisał mnie historii, bo zawodników rozgrywających tyle spotkań w Ekstraklasie jest coraz mniej. Na co dzień jednak tego nie liczyłem i ten mecz numer 300 po prostu nadszedł. Chcę grać długo i mam nadzieję, że kolejne liczby uda mi się zapisać. C tydzień gramy kolejny mecz i głównie na tym się koncentruję, bo mamy coś do zrobienia. Mecz z Wartą to był dzień Flavio, ale ja też dostałem trochę wiadomości od znajomych. Takie dni ze zwycięstwem smakują jeszcze lepiej.