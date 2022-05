Maciej Naduk i Mateusz Lipiński - mistrzowie Polski w padlu przybliżają nową dyscyplinę sportową i chwalą Gdańsk

Jak prezentuje się kondycja padla w polskich realiach? Jak ta dyscyplina rozwija się w naszym kraju?

Maciej: Kortów jest coraz więcej. Otwierają się w kolejnych miastach. Jeszcze nie jesteśmy na poziomie europejskim, ale go gonimy. Tak naprawdę można powiedzieć, że u nas wciąż jest to wstępny etap. Wraz z tym, jak nowe miasta otwierają swoje korty, dyscyplina zyskuje na rozpoznawalności. Jeśli chodzi o naszą kadrę i poziom sportowy w odniesieniu do Europy, to jesteśmy dosyć wysoko. Zajęliśmy trzecie miejsce na mistrzostwach kontynentalnych i to mimo tego, że w krajach, z którymi rywalizowaliśmy, padel jest dużo bardziej popularny.

Jak można padla najprościej opisać? Co predysponuje do jego uprawiania?

Mateusz: Najpopularniejszym określeniem jest to, które tłumaczy padla jako mieszankę tenisa ze squashem. Mamy ściany, od których odbijamy piłkę. Mamy również siatkę, którą kojarzymy z tenisa. Jak być dobrym? Na pewno trzeba dużo trenować. Wejście w tę dyscyplinę jest o wiele prostsze, niż na przykład we wcześniej wymienionym tenisie. Próg wejścia jest niski, ponieważ po godzinie gry z trenerem jesteśmy w stanie zagrać mecz. A reszta, tak jak mówiłem, zgodnie z zasadą, że trening czyni mistrza.