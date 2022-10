Magdalena Stysiak, atakująca reprezentacji Polski: Kiedy walczymy o swoje, pojawiają się nerwy i to jest normalne. Nikt nie jest robotem

Zagrałyście niesamowicie zacięte spotkanie z mocną Turcją. Czego zabrakło, aby wygrać po tie-breaku?

Zabrakło postawienia kropki nad "i" w tym piątym secie. Szkoda, bo brakowało kończących ataku i mówię tutaj także o swojej grze. To jakby troszkę smuci. Ale podnosimy głowę do góry, bo teraz jedziemy do Łodzi i tam będziemy walczyć. Wiemy, że z najlepszymi przeciwnikami chcemy walczyć i chcemy urywać sety, punkty i jesteśmy na to gotowe.

Jedna i druga drużyna miała o co walczyć w tym meczu. Turczynki się nie położyły. Co wam daje taki mecz?

Detale zadecydowały o tym, kto zajął miejsca w naszej grupie. Nie zwieszamy jednak głów.