Magiczne, tajemnicze i ciekawe. Zimowe cuda. Tak natura maluje świat. Zobaczcie zdjęcia

Cuda natury zimą. Magiczne i tajemnicze

Cuda w naturze to nic innego, jak zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne. Kiedy nauka nie była jeszcze tak rozwinięta, jak obecnie, często tłumaczono takie zjawiska w magiczny sposób.

Magiczne i tajemnicze lodowe włosy

Lodowe włosy to rzadkie zjawisko, które po raz pierwszy opisano w 1918 roku. Przez długi czas nikt nie wiedział, jak do niego dochodzi. W 2015 roku naukowcom z Niemiec i Szwajcarii udało się odkryć, że do powstawania lodowych włosów przyczynia się grzyb Exidiopsis effusa, czyli łojówka różowawa. Lód powstaje w krystalizacji. Takie formacje lodowe można spotkać jedynie lokalnie na półkuli północnej, w tym w Polsce.