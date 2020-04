Majówka 2020 memy. Jak spędzimy w tym roku majowy długi weekend? Zobaczcie memy i zabawne obrazki, które stworzyli internauci

Majówka 2020 MEMY

Długi weekend wypadający w pierwszych dniach maja to czas, na który wielu z nas co roku czeka z utęsknieniem. Zazwyczaj planujemy w tym okresie mniejsze lub większe podróżne, wycieczki, spacery lub chociaż spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. Do polskiej tradycji weszły już też majówkowe grillowania.

Majówka 2020 będzie zupełnie inna. Epidemia koronawirusa pokrzyżowała nam wszystkim plany. Jak więc spędzimy wolne dni? Internauci podpowiadają. Zobaczcie memy na majówkę 2020.