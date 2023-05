Majówka w Sopocie. Tłumy w centrum miasta. Zobaczcie, co się działo i co jeszcze czeka mieszkańców i turystów. ZDJĘCIA

Sopot wypełniony turystami

W majówkę wiele osób wybrało się na wypoczynek do popularnych miejscowości turystycznych, w tym do Sopotu. Centrum miasta wypełniło się turystami, którzy korzystali z uroków nadmorskiej miejscowości, spacerów po molo i atrakcji przygotowanych przez miasto.

Poniedziałek, 1 maja rozpoczął się piknikiem rodzinnym na błoniach o godz. 12:00, który potrwał do godz. 16:00. W międzyczasie na terenie Skansenu Archeologicznego Grodzisko można było poznać czasy epoki kamienia i wczesnego średniowiecza.

O godz. 14:00 w Parku Północnym odbył się koncert artystów ze Studia Piosenki Metro Sopot, a godzinę później obejrzeć można było pokazy szczudlarskie. Dalsza część pierwszego dnia maja była również muzyczna. O godz. 15:45 mieszkańcy i turyści wspólnie zaśpiewali "Odę do Radości" z okazji 19. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, a kwadrans później odbył się koncert Wonder Band z Irkiem Wojtczakiem, pod batutą Aleksandry Tomaszewskiej i Jazz Nojz Sound System DJ & Jazzman's. Na sam koniec dnia o godz. 18:00 w sali PFK na terenie Opery Leśnej wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot i Grupa MoCarta.