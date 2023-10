Makieta współczesnego Śródmieścia Gdańska czeka na zwiedzających w Instytucie Kultury Miejskiej

- To jakby powierzchnię niemal 2000 boisk piłkarskich włożyć do dwupokojowego mieszkania! - informuje Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. - Kiedy z linijką zbliżymy się do „budynków” na makiecie, zauważmy, że średnia wysokość kondygnacji to ledwie 6 mm, a wysokość pięciokondygnacyjnego obiektu to 3 cm. Tu gigantyczna bryła bazyliki Mariackiej liczy ledwie 15,4 cm wysokości!