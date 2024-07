Maksym Chłań, piłkarz Lechii Gdańsk: Fanki potrafią czekać koło domu. Muszę się ukrywać, żeby pójść na zakupy

Maksym Chłań, piłkarz Lechii Gdańsk, w wywiadzie dla "Dziennika Bałtyckiego" mówi m.in. o wyjeździe na igrzyska olimpijskie z reprezentacją Ukrainy do Paryża, celach Lechii i swoich w najbliższym sezonie, kwestiach finansowych, o tym czy ma dziewczynę, a także jak lubi spędzać w Gdańsku wolny czas i o czym rozmawia w szatni z kolegami z drużyny.

Po zakończeniu sezonu ligowego grałeś jeszcze w turnieju z olimpijską reprezentacją Ukrainy. Potem dopiero dostałeś kilka dni wolnego. Nie za krótki był ten urlop? Rozumiem, że potrzebny jest wypoczynek. Ja jednak chciałem mieć jak najmniejszą przerwę. Po sezonie chciałem pojechać na reprezentację, a po powrocie od razu wrócić do treningów. Kocham piłkę i potrzebuję mało czasu na odpoczynek. Chciałem wrócić do treningów, ale w Lechii mi nie pozwolili i dostałem czas na regenerację i odpoczynek. A i tak nie mogłem już wysiedzieć.

Jak wykorzystałeś urlop w Gdańsku? Tutaj są świetne warunki do wypoczynku, bo jest morze i plaża. Mogło być więcej słońca, ale potrafię też odpocząć w samotności. Lubię spędzić czas samemu i tak się relaksować. Tylko w samotności, bo podobno masz dziewczynę?

Nie, nie mam dziewczyny. (śmiech) Mam przyjaciółkę, z którą się spotykam i spędzam czas, możemy pójść do restauracji czy porozmawiać. Na stałe jednak dziewczyny nie mam. Fanek jednak nie brakuje, a nawet niektóre czekają koło domu i nie dają spokojnie wyjść. Czasami muszę się ukrywać, żeby pójść na zakupy. Chcę oddzielać życie zawodowe od prywatnego. To, że jestem zawodnikiem Lechii, to jedno, a moja prywatne życie, to drugie. Nie odfruniesz od tak dużej popularności? Nie brakuje sympatii do mnie, bo jak ludzie spotykają mnie, to proszą o autograf czy wspólne zdjęcie. Staram się nigdy nie odmawiać, żeby sprawić radość. Wiem, że kibice są ważni, wspierają mnie, a publiczność w Gdańsku bardzo ciepło podchodzi do mnie. Lubisz spędzać wolny czas nad morzem? Bardzo często jeżdżę nad morze, bo on uspokaja, daje energię. Można nad morzem posiedzieć i pomyśleć, ale też się relaksuję, bo odpoczywa głowa i ciało.

Wróćmy do futbolu. Twoim dużym marzeniem jest zagrać z reprezentacją Ukrainy na igrzyskach olimpijskich. Wiadomo, że musiałbyś opuścić kilka meczów Lechii w PKO Ekstraklasie. Masz już zgodę Lechii na udział w igrzyskach w Paryżu? Wstępnie mam zgodę kierownictwa Lechii na udział w igrzyskach, ale sytuacja jeszcze nie jest do końca jasna. Dzwonią do mnie dziennikarze z Ukrainy i cały czas o to pytają. Ja bardzo chcę pojechać na igrzyska do Paryża i reprezentować swój kraj. Wstępnie wszystko jest na dobrej drodze. Są rozmowy o tym, kiedy miałbym pojechać na zgrupowanie reprezentacji i ile meczów Lechii miałbym opuścić w Ekstraklasie.

Podczas ostatniego turnieju zaprezentowałeś się bardzo dobrze i zostałeś wybrany najlepszym zawodnikiem. Coraz pewniej czujesz się w reprezentacji? Moja wcześniejsza praca, a zawsze pracuję nad detalami i niuansami, się opłaciła. Podczas turnieju to była możliwość pokazania siebie i zaprezentowania swoich umiejętności. Oczywiście z dnia na dzień czuję się w reprezentacji olimpijskiej coraz lepiej i pewniej. A to, że zostałem najlepszym zawodnikiem, było podsumowaniem mojej pracy i gry po świetnym sezonie w Lechii. Dobrze się wszystko ułożyło i pozostaje to wszystko teraz przełożyć na grę najpierw na igrzyskach olimpijskich, a potem w Ekstraklasie.

W Gdańsku przyzwyczaiłeś kibiców do goli i asyst. Jesteś w stanie powtórzyć albo i poprawić te liczby już na boiskach w Ekstraklasie, w której są na pewno większe wyzwania? Zawsze stawiam sobie maksymalne cele, ale to nie znaczy, że zapisuję sobie w notesie, że muszę strzelić dziesięć goli albo mieć dziesięć asyst. Nie. Zawsze będę chciał jeszcze więcej i jak najwięcej. Będę podchodzić do tego na maksa zaczynając od tego, żeby wymagać przede wszystkim od siebie. Myślę, że tak samo, jak wszyscy od nas z drużyny. Z nadziejami podchodzimy do najbliższego sezonu w Ekstraklasie, wykonujemy ciężką pracę i będę robił wszystko, żeby dalej cieszyć kibiców. Pracuję ciężko nad sobą, techniką i detalami, żeby cały czas stawać się lepszym piłkarzem i strzelać więcej goli i asystować dla kibiców Lechii.

Lechia będzie walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie czy jest w stanie dołączyć do zespołów z górnej części tabeli? Nie ma w drużynie rozmów ani myślenia, że my będziemy grać o utrzymanie. Stawiamy przed sobą wyższe cele. Będziemy grać o zwycięstwo w każdym meczu i na koniec w lidze. Zdajemy sobie sprawę, że będą ciężkie mecze, że może przyjść jakiś kryzys. To normalna rzecz i musimy być na to przygotowani. My jednak nadal będziemy dążyć do do jak najlepszej formy, grać o zwycięstwa, pokazać swoje umiejętności i grę drużynową. Za rok kończy ci się kontrakt z Lechią. Podpiszesz nowy? Jeszcze nie było konkretnych rozmów. Były wstępne rozmowy, ale jeszcze mamy czas i trudno mi powiedzieć coś więcej, kiedy nie było mowy o szczegółach. Jestem gotowy do rozmów, Lechia tak samo, więc zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie.

Zaległości w wypłatach nie zniechęcą Ciebie do podpisania nowej umowy?

Ja nie jestem od finansów i nie stawiam na pierwszym miejscu pieniędzy. Jestem młodym zawodnikiem, chcę się rozwijać i jak najlepiej prezentować się na boisku. Pieniądze to ważna rzecz, ale nie są u mnie najważniejsze. Muszę przede wszystkim bardzo dobrze prezentować się na boisku, a wówczas łatwiej będzie mi rozmawiać z ludźmi w Lechii. Mój tata prowadzi za mnie rozmowy finansowe i można powiedzieć, że jest moim menedżerem. Tak samo ja mogę rozmawiać z klubem, więc to nie jest problem i zawsze możemy się dogadać. CZYTAJ TAKŻE: Oto najmłodsze i najstarsze drużyny w PKO Ekstraklasie. Która jest Lechia? TOP 18 Zaległości finansowe były jednak tematem poruszanym w szatni przez piłkarzy Lechii?

Jesteśmy młodą drużyną i o pieniądzach nie rozmawiamy za bardzo w szatni. Mogę na pewno powiedzieć, że w szatni rozmawiamy o EURO 2024, filmach czy serialach. Przed wyjazdem na zgrupowanie przez ponad tydzień miałem wolne, więc nie wiem o czym się rozmawiało w szatni. Fascynuje nas piłka nożna. Mamy ciężkie treningi i nie mamy czasu, żeby rozmawiać na tematy finansowe. Dzień wyglądał ostatnio tak, że przychodziliśmy do szatni, przygotowanie i trening, potem, rozjeżdżaliśmy się, obiadek, drugi trening i potem chciało się już wracać do domu, żeby odpocząć, bo następnego dnia kolejny trening.