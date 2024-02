Maksym Chłań, piłkarz Lechii Gdańsk: Mówiłem - dajcie mi trochę czasu i są tego wyniki. Będę grać jeszcze lepiej

Lechia odniosła cenne zwycięstwo na trudnym terenie w Pruszkowie. Czyli są powody do zadowolenia?

W pierwszej kolejności chciałbym pochwalić całą drużynę za zdobycie trzech punktów. Bez drużyny niczego by nie było. Dopiero potem liczą się moje bramki. Mieliśmy długie zgrupowanie w Turcji, dużo i ciężko pracowaliśmy nad naszą grą i to, co teraz zrobiłem na boisku, to rezultat wcześniejszych treningów.