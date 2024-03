Maksymilian Plutowski z Kościerzyny jest pasjonatem fotografii i robi hitowe zdjęcia! Zobaczcie jego prace [ROZMOWA]

Jak się zaczęła twoja przygoda z fotografią i od jak dawna trwa? Moja pasja do fotografii rozpoczęła się niedawno, niecałe trzy lata temu. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę zafascynowany fotografią. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że zajmę się tym, prawdopodobnie bym się uśmiechnął na to stwierdzenie. Wszystko zaczęło się przypadkowo, gdy sięgnąłem po stary aparat cyfrowy i zacząłem robić kilka zdjęć. Było to fascynujące, dopóki aparat nie uległ zniszczeniu. Próby uchwycenia czegoś wyjątkowego za pomocą telefonu nie przynosiły już takiej satysfakcji. Zacząłem rozmawiać na ten temat ze znajomą, co okazało się być trafionym pomysłem. Okazało się, że ma nieużywaną lustrzankę i mogę ją od niej odkupić i oto w ten sposób miałem pierwszą lustrzankę za niewielką kwotę. Postanowiłem zaryzykować i to był początek mojej przygody. Z czasem coraz lepiej mi szło, a teraz zajmuję się fotografią amatorską z pasją.

Masz niespełna 18 lat i świetne oko a także warsztat. Jak udało ci się dojść do takiego profesjonalizmu? Trudno mi mówić o osiągnięciu pełnego profesjonalizmu, ponieważ cały czas uczę się nowych rzeczy, popełniając przy tym wiele błędów i eksperymentując. W mojej okolicy istnieją również niezwykle zdolni fotografowie, których prace zasługują na uznanie i podziw. Ich umiejętności są godne oklasków, a ja naprawdę podziwiam ich fotki. Uważam, że kluczowym elementem w fotografii jest otwarty umysł na nowe pomysły oraz dostateczna kreatywność, aby je zrealizować. Czasami wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła, by znaleźć inspirujące miejsce do wykonania portretu lub zdjęcia z drona. Niepozorne miejsca potrafią skrywać w sobie niezwykły potencjał fotograficzny. Ważne jest, abyśmy mieli otwarte umysły i bylibyśmy gotowi przyjąć nowe pomysły oraz techniki, które mogą nas zainspirować i poszerzyć nasze horyzonty w fotografii.

Czy wykonywanie tego rodzaju zdjęć, mam na myśli głownie tych z drona, wymaga dużych nakładów finansowych? Na rynku dostępna jest szeroka gama modeli dronów, począwszy od tych tańszych, aż po te droższe. Używam drona do robienia zdjęć od około roku, co wcale nie jest długim okresem czasu. Na początku unikałem zakupu droższego sprzętu, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tego typu urządzeniami. Musiałem nauczyć się latać, a nawet nie zdawałem sobie sprawy, że takie latanie może mi się spodobać. Istnieje zawsze ryzyko, że dron ulegnie awarii i spadnie na ziemię, co mogłoby znacząco wpłynąć na moją decyzję o zakupie droższego modelu. Fotografia to drogie hobby, szczególnie dla osób niepełnoletnich, które nie zarabiają tyle pieniędzy co dorośli pracujący w dobrze płatnych zawodach. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł pozwolić sobie na zakup bardziej zaawansowanego urządzenia, ponieważ różnica pomiędzy tańszym, a droższym dronem może być znacząca w jakości zdjęć.

Fotografujesz zarówno ludzi, zwierzęta jak i przyrodę, a także architekturę. Jaki rodzaj zdjęć sprawia ci największą przyjemność? Na chwilę obecną trudno mi określić, jakie zdjęcia sprawiają mi największą przyjemność. Każde zdjęcie jest unikalne, wymaga innego podejścia i metody wykonania. Fascynuje mnie przede wszystkim to, że każda z moich fotografii spotyka się z różnymi reakcjami i odbiorem ze strony osób, które je oglądają. Gromadzę przede wszystkim satysfakcję z tego, że moje prace wywołują pozytywne reakcje u innych osób. Różnorodność opinii i różnice w odbiorze są dla mnie fascynujące. To, jak moje zdjęcia mogą być interpretowane przez różnych ludzi, stanowi dla mnie niezwykłe źródło zainteresowania i motywacji do dalszego tworzenia.

Często na twoich zdjęciach pojawiają się koty. Czy to oznacza, że te zwierzęta są wyjątkowo fotogeniczne? Na większości zdjęć, które dotychczas ujrzały światło dzienne są koty, choć większość moich fotografii zwierząt to psy. Uwielbiam fotografować zwierzęta, ponieważ każde z nich jest unikalne i niepowtarzalne. Praca z nimi sprawia mi ogromną przyjemność, zwłaszcza z szczeniętami. Widok ich radości i energii, która ich rozpiera, automatycznie wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Fotografia zwierząt to nie tylko pasja, ale również praca, która dostarcza mi wiele radości i satysfakcji.

Jak się pracuje ze zwierzęcymi modelami? Masz jakieś sposoby na okiełznięcie ich? Praca z zwierzętami jest niezwykle wymagająca, gdyż trzeba uchwycić ich unikalne cechy, które zależą od rasy oraz indywidualnych cech danego zwierzęcia. Przy jednym psie może być konieczne podkreślenie jego masywności i budowy, podczas gdy u innego chcemy pokazać, że jest to mały i uroczy piesek. Podobnie jest w przypadku kotów, gdzie jeden może mieć przepiękne oczy, a drugi być duży i bardzo puszysty. W pracy ze zwierzakami niezbędne jest zachowanie spokoju, aby ich nie zdezorientować. Bardzo istotne jest również posiadanie osób wspierających, które pomagają w ustawieniu zwierzęcia oraz dbają o to, aby patrzyło w odpowiedni punkt. Samodzielnie trudno byłoby mi wykonać takie zdjęcie z uwagi na potrzebę skoncentrowania się na tym wymagającym modelu. Kluczową rolę w takich sesjach odgrywa właściciel lub hodowca zwierzaka, ponieważ to oni najlepiej znają swoje pupile i potrafią pomóc w stworzeniu odpowiednich warunków do udanego zdjęcia. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest uchwycenie najlepszych momentów i wydobycie charakteru zwierzęcia na fotografii.

Gdzie publikujesz swoje zdjęcia i jakie masz marzenia związane z tą pasją? Nie mam jednego ustalonego miejsca, gdzie publikuję moje zdjęcia. Korzystam zarówno z Instagrama, jak i mojego konta na Facebooku, gdzie regularnie udostępniam zdjęcia. Dodatkowo, publikuję również na lokalnej grupie, poświęconej fotografii miasta. W szczególności ta grupa dała mi poczucie, że moje zdjęcia są doceniane, ponieważ cieszą się dużym zainteresowaniem wśród członków. Jednak zauważyłem, że na Instagramie i na mojej stronie na Facebooku nie ma tak dużego zainteresowania moimi zdjęciami, co czasem mnie zastanawia. Być może nie jest to kwestia jakości, ale raczej braku odpowiedniego zasięgu lub sposobu promocji. Posiadanie prawa jazdy i samochodu wydaje mi się kluczowe, aby móc łatwiej dotrzeć do interesujących miejsc i osób do fotografowania. To z kolei pozwoliłoby mi rozszerzyć moje możliwości fotograficzne i być bardziej mobilnym w poszukiwaniu ciekawych ujęć. Jeśli chodzi o marzenia, to chciałbym posiadać wysokiej jakości sprzęt fotograficzny i otrzymywać zlecenia na fotografowanie, zwłaszcza w branży gastronomicznej, ponieważ uwielbiam fotografować jedzenie. Posiadanie takiej pracy pozwoliłoby mi rozwijać się jako fotograf i spełniać się w pasji tworzenia pięknych obrazów. Chciałbym też poznać osobę, która jest w stanie otworzyć mi drogę na coś nowego, osobę, która jest w stanie mi pomóc wyjść do ludzi np. z galerią moich zdjęć. Dodatkowo, jednym z moich marzeń jest możliwość wejścia na koncerty od zaplecza, aby tam robić zdjęcia. Obserwowanie energii artystów na scenie inspiruje mnie i napawa ogromną chęcią uwiecznienia tych emocji na fotografii. Wykonanie zdjęć podczas koncertów stanowi dla mnie niezwykłe wyzwanie, które chciałbym podjąć, aby móc przekazać widzom niezapomniane wrażenia z występów muzycznych.

Czym się zajmujesz na co dzień?

Jestem jeszcze dość młody w branży fotograficznej, a na co dzień uczęszczam do szkoły zawodowej. Pracuję w pizzerii, co bardzo otworzyło mnie na kontakty z ludźmi, szczególnie że kiedyś byłem dość zamkniętą osobą. W wolnych chwilach staram się robić zdjęcia i zachęcam moich znajomych do pozowania, ponieważ ich obecność sprawia, że czuję się dużo pewniej. Chciałbym teraz wyrazić swoją wdzięczność wobec nich za ich wsparcie i cierpliwość, gdyż to dzięki nim mogę rozwijać moje pasje. Dziękuję im za to, że są przy mnie i wspierają mnie w mojej drodze.

Jakie jest twoje zdjęcie marzeń, które wykonałbyś, gdyby tylko nadarzyła się taka możliwość?

Nigdy wcześniej nie zastanawiałem się nad tym, jakie zdjęcie mogłoby być moim marzeniem. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to możliwość wykonania zdjęć dla znanych osób, takich jak influencerzy, artyści czy wykonanie ujęć z koncertu.

Dziękuję za rozmowę