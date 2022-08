Malbork. Opłata śmieciowa za uchodźców z Ukrainy to obowiązek ciążący na właścicielach mieszkań. Jak ich legalnie nie płacić? Jest wyjście Anna Maria Szade

Radosław Konczyński

Lokalne władze przymykały trochę oczy na to, że właściciele nieruchomości, którzy przyjęli ukraińskich uchodźców nie wnoszą za nich opłat śmieciowych. Ale, jak się okazuje, nie da się uciec przed tym podatkiem. Gdy pod swoim dachem ma się uciekinierów z Ukrainy, trzeba złożyć w urzędzie deklarację śmieciową, potwierdzającą ich obecność, i to wstecz. Czy jest jakaś furtka, by tego obciążenia uniknąć? Sprawdzamy sytuację w Malborku.