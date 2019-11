Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wręczył Małgorzacie Bielang powołanie na stanowisko pomorskiego kuratora oświaty (© Pomorski Urząd Wojewódzki)

Małgorzata Bielang została powołana na stanowisko pomorskiego kuratora oświaty. Powołanie wręczył jej wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Przypomnijmy! Pod koniec sierpnia 2019 Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył Małgorzacie Bielang powołanie do pełnienia obowiązków Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Stanowisko to objęła do czasu powołania kuratora.



Małgorzata Bielang była zastępczynią Moniki Kończyk, która została konsulem RP w Sydney w Australii.



Małgorzata Bielang szefowała Wydziałowi Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, wcześniej przez 20 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach na Podlasiu.









