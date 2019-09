Małgorzata Kidawa-Błońska przyjechała do Gdańska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera podpisała deklarację „Stop nienawiści”

Wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska, określiła mowę nienawiści oraz medialne manipulacje najstraszniejszą bronią XXI w.

- Jeżeli nie zaczniemy im przeciwdziałać, jeżeli nie obronimy się przed nimi, to zniszczą nas od środka. Mamy instrumenty prawne, ale one są niewystarczające. Należy stworzyć punkty konsultacyjne, po to by każdy mógł zadzwonić i uzyskać pomoc w jakiej procedurze ma występować, by obronić się przed hejtem – mówiła europoseł Magdalena Adamowicz, która odczytała treść przygotowanej deklaracji.