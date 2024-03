Małgosia pilnie potrzebuje pomocy! Koszt terapii jest ogromny, a czasu coraz mniej

- Prosimy o pomoc, o ratunek dla naszej córeczki! Dostaliśmy kwalifikację na podanie terapii genowej w Lublinie. Nigdy byśmy sobie nie wybaczyli, że życiowa szansa Małgosi przepadnie, a my nawet nie spróbujemy… Nasza córeczka ma SMA – śmiertelną chorobę, która zabija mięśnie. Rzuciliśmy wszystko, by ratować Małgosię. Teraz gdy pojawiła się nadzieja na zatrzymanie choroby, zrobimy wszystko, by ją wykorzystać! Nasze wszystko jednak to za mało, bo potrzebujemy cudu… Dlatego błagamy Was o niego, sprawmy go razem! - pisze mama Małgosi na stronie zbiórki.