Mali pacjenci Szpitala Dziecięcego "Polanki" w Gdańsku dostali ponad 400 pluszaków [zdjęcia]

8 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie przeszło 400 pluszaków. Jest to owoc dwumiesięcznej, świątecznej zbiórki, w którą włączyli się klienci gdańskiego sklepu Ikea. Teraz zabawki trafiły na oddział, gdzie pomogą nieco oderwać myśli małych pacjentów od trudów leczenia.

- Maskotki odgrywają ogromną rolę w procesie powrotu dzieci do zdrowia. Dzięki nim dziecko czuję się pewniej i bezpieczniej. Pluszowa przytulanka to powiernik dziecięcych sekretów. Przyjacielska więź do maskotki buduje także relacje malucha z innymi rówieśnikami - powiedział Jarosław Cejrowski, rzecznik prasowy Szpitala Dziecięcego „Polanki”. - Jesteśmy bardzo wdzięczni firmie IKEA za zorganizowanie akcji, a wszystkim klientom, którzy kupili dla naszych małych podopiecznych pluszowe zabawki, składamy serdeczne podziękowania. Dzięki tym maskotkom łatwiej będzie znieść dzieciom traumę związaną z pobytem w szpitalu.

Warto podkreślić, że to już druga akcja przekazania pluszaków dla gdańskiego szpitala.