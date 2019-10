Mali pacjenci ze Szpitala św. Wojciecha od dziś mogą korzystać z "Zaczytanej Biblioteki"

Dzieci przebywające na oddziale pediatrycznym w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie od dziś mogą skorzystać z szerokiej oferty książek, które zostały udostępnione na specjalnym regale. Każdy pacjent może wybrać coś dla siebie.

-Biblioteka jest przeznaczona przede wszystkim dla naszych małych pacjentów - dla dzieci w różnym wieku. To bardzo cenna inicjatywa, ponieważ dzieci potrzebują takiego oderwania od leczenia i skierowania myśli w inną stronę. Inicjatywa wprowadza również element edukacyjny

- podkreśliła Krystyna Paszko, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Szpitalu św. Wojciecha.

Co ciekawe, dzieci wcale nie muszą oddawać książek przed wyjściem ze szpitala.

- "Zaczytane biblioteki" to takie nietypowe biblioteki, ponieważ nie wypożyczamy książek, ale prosimy, żeby dzieci zabierały te lektury do domu. Bardzo często wracamy do Gdańska - to tutaj stały nasze zaczytane ławki. To tutaj prowadzimy również "Zaczytaną Akademię", w ramach której nasi wolontariusze odwiedzają małych pacjentów w szpitalach i czytają im bajki - powiedziała Katarzyna Nawrocka z fundacji Zaczytani.org.