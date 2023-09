Malta: 19 najlepszych atrakcji. Tajemnicze prehistoryczne świątynie, cuda natury, zabytki UNESCO, atrakcje dla dzieci, najlepsze plaże

Malta: udane wakacje na wielokulturowej wyspie

Historia i tradycje Malty są niezwykłe. Łączą w sobie wpływy włoskie i arabskie, a także afrykańskie. To właśnie Malta była centrum operacji Zakonu Maltańskiego, toczącego zacięte krucjaty przeciw muzułmanom w XI w. Wyspa była jednak zamieszkana już od czasów starożytnych, a nawet prehistorycznych. Po pierwszych mieszkańcach Malty zachowały się do dziś tajemnicze ruiny świątyń starszych od egipskich piramid.

Malta to małe państewko, zajmujące trzy wysepki w sercu Morza Śródziemnego. Malta, Gozo i Comino to drobiny lądu położone wśród szerokich, ciepłych wód, wzdłuż ważnych szlaków handlowych i na pograniczu kilku kultur.

Kiedy najlepiej jechać na Maltę?

Także jasień to dobry czas na wypoczynek na Malcie. We wrześniu średnia temperatura wody i powietrza nie ustępuje wiele tej z sierpnia. W październiku ciężkie upały ustępują, ale nadal za dnia jest ok. 26 stopni na lądzie i 24 stopnie w wodzie. Wody u brzegów Malty to jedne z najcieplejszych kąpielisk Europy - dobrze zaplanować tu październikowy urlop.

